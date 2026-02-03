Cina: Zhejiang, opera Wuju anima le campagne in vista della Festa di Primavera (3)

(260203) -- HANGZHOU, Feb. 3, 2026 (Xinhua) -- Artists warm up before a Wuju Opera show in Meixia Village, Jinyun County of Lishui City, east China's Zhejiang Province, Jan. 29, 2026. Around the Spring Festival, opera troupes are busy performing in the countryside of Zhejiang, creating a vibrant and festive atmosphere. (Xinhua/Xu Yu)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti si riscaldano prima di uno spettacolo di opera Wuju nel villaggio di Meixia, contea di Jinyun della città di Lishui, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 29 gennaio 2026. In prossimità della Festa di primavera, le compagnie operistiche sono impegnate in spettacoli nelle aree rurali dello Zhejiang, creando un’atmosfera vivace e festosa.

