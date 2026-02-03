Cina: Zhejiang, opera Wuju anima le campagne in vista della Festa di Primavera (1)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti mettono in scena uno spettacolo di opera Wuju nel villaggio di Meixia, contea di Jinyun della città di Lishui, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 29 gennaio 2026. In prossimità della Festa di primavera, le compagnie operistiche sono impegnate in spettacoli nelle aree rurali dello Zhejiang, creando un’atmosfera vivace e festosa.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]