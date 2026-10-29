Cina: Zhejiang, agricoltura intelligente in un parco industriale a Jinhua (1)

JINHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 27 ottobre 2026, mostra una serra intelligente in un parco industriale scientifico e tecnologico agricolo nel distretto di Jindong, nella città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Il parco è stato istituito nel settembre 2023 come progetto di punta designato per l’agricoltura moderna nel distretto di Jindong. Si estende su una superficie di 198,2 mu (circa 13,2 ettari), comprendente moderne serre agricole intelligenti, aree di coltivazione standardizzate all’aperto e strutture di supporto, come fonti di approvvigionamento idrico e parcheggi. L’obiettivo è creare un parco industriale agricolo intelligente e completo che integri ricerca e sviluppo di piantine, coltivazione ecologica, trasformazione avanzata, vendita di prodotti di marca, turismo e dimostrazione di tecnologie agricole. Il parco ha introdotto varietà speciali di frutta e verdura, tra cui ananas, frutti del drago e mirtilli, per creare un modello dimostrativo per la coltivazione di frutta e verdura tropicale di alta gamma. Ha inoltre rivitalizzato le risorse fondiarie inutilizzate nell’area e ottimizzato la struttura dell’industria agricola regionale.

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(ITALPRESS).