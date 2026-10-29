Cina e altri 25 Paesi firmano convenzione ONU su documenti di carico negoziabili 

ACCRA (GHANA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì la Cina, il Ghana e altri 24 Paesi sono diventati i primi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sui documenti di carico negoziabili, durante una cerimonia di firma tenutasi ad Accra, capitale del Ghana.

Durante l’evento, il vice ministro cinese del Commercio Jiang Chenghua ha firmato la convenzione a nome del governo cinese.

Jiang ha affermato che questa innovazione istituzionale colma una lacuna nelle norme internazionali e fornisce un quadro giuridico internazionale per le operazioni di finanziamento che coinvolgono documenti di trasporto transfrontaliero.

Ciò allevierà efficacemente la pressione finanziaria sulle imprese impegnate nel commercio internazionale, riducendo i costi delle transazioni nel commercio transfrontaliero via terra e dando nuovo impulso allo sviluppo di alta qualità del commercio globale, ha aggiunto.

La Cina è pronta a collaborare con tutti gli Stati firmatari per completare quanto prima le rispettive procedure interne di approvazione, ha dichiarato Jiang, esprimendo l’auspicio cinese che un numero maggiore di Paesi aderisca alla convenzione, affinché i suoi benefici possano raggiungere più nazioni e contribuire alla prosperità del commercio globale e al benessere delle persone in tutto il mondo.

Anna Joubin-Bret, segretaria della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), ha affermato che la convenzione contribuirà a ridurre l’incertezza, a rafforzare la resilienza, ad agevolare il finanziamento del commercio, a sostenere la digitalizzazione degli scambi commerciali e a migliorare l’efficienza delle catene di approvvigionamento internazionali.

Joubin-Bret ha ringraziato il governo cinese per aver presentato il progetto della convenzione all’UNCITRAL. “Dalla sua adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, abbiamo tratto grande beneficio dal costante sostegno della Cina alla convenzione e dai suoi sforzi per promuovere una più ampia comprensione di questo quadro”, ha dichiarato.

Circa 400 rappresentanti provenienti da oltre 60 Paesi e regioni hanno partecipato alla cerimonia di firma.

Avviata e promossa dalla Cina, la convenzione è stata adottata dall’80esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2025.

(ITALPRESS).