ZHANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini giocano a beach volley nell’area turistica di Long Jiang Years, nella città di Zhangzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, l’11 aprile 2026. Negli ultimi anni, il governo di Zhangzhou ha rafforzato la tutela ecologica e portato avanti la conservazione e il ripristino di aree chiave come il bacino del fiume Jiulong, per preservare cieli azzurri, suoli puliti e acque limpide. Ha inoltre promosso per fasi un progetto di riqualificazione urbana denominato “Long Jiang Years” sulla riva sud del fiume, trasformando distese di marea e terreni incolti in spazi verdi affacciati sull’acqua.

-Foto Xinhua-

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