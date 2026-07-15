Cina: Yunnan, in aumento visitatori al mercato notturno Starlight (2)

XISHUANGBANNA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 14 luglio 2026, mostra una veduta del mercato notturno Starlight di Jinghong, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Il mercato ha registrato un forte aumento di visitatori durante l’alta stagione turistica estiva. Caratterizzato da prelibatezze locali, cultura etnica e una vasta offerta di intrattenimento serale, il mercato riflette la vitalità del settore culturale e turistico locale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).