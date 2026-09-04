Cina: Xizang, proseguono ricerche nella zona colpita dalla colata di fango (2)

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei soccorritori conducono operazioni di ricerca nella zona centrale colpita dalla colata di fango presso il valico di Gyirong, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 3 settembre 2026. L’accesso stradale alla zona è stato sostanzialmente ripristinato alle ore 10 di mercoledì, dopo giorni di lavori di riparazione condotti senza sosta sulla G216. Squadre di soccorso, forniture di emergenza e alcune attrezzature per i soccorsi sono entrate nella zona centrale delle operazioni attraverso la strada.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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