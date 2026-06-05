Cina: Xizang, popolazione celebra Ongkor Festival per raccolti abbondanti (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un abitante di un villaggio esegue una danza tradizionale durante l’Ongkor Festival nel villaggio di Basum, nella contea di Tingri, città di Xigaze, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 4 giugno 2026. L’Ongkor Festival viene celebrato ogni anno dalla popolazione locale per pregare affinché i raccolti siano abbondanti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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