XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cittadina usa un robot per la consegna dei libri in una biblioteca della Xiong’an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 25 marzo 2026. A circa un’ora di auto da Pechino, una città futuristica sta sorgendo nella pianura della Cina settentrionale: la Xiong’an New Area. Negli ultimi anni, Xiong’an ha risposto all’appello nazionale per uno sviluppo guidato dall’innovazione. Qui, la tecnologia non è un concetto astratto. Ha preso forma in scenari concreti di vita intelligente. Nell’aprile 2017, la Cina ha deciso di istituire la Xiong’an New Area nell’ambito di una strategia volta a promuovere lo sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei.

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