Cina: Xinjiang, viaggi transfrontalieri in forte aumento nel primo semestre 2026

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oltre 2,4 milioni di persone in entrata e in uscita sono state controllate ai valichi della regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, nella prima metà del 2026, con un aumento del 33,2% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

La regione ha raggiunto la soglia dei 2 milioni di viaggi in entrata e in uscita con 39 giorni di anticipo rispetto al 2025, evidenziando la forte vitalità dell’apertura dello Xinjiang come area centrale della Cintura economica della Via della seta, secondo l’Amministrazione per il controllo delle frontiere in entrata e uscita dello Xinjiang.

Le statistiche mostrano che, nella prima metà dell’anno, sono stati registrati quasi 1,23 milioni di viaggi in uscita e 1,18 milioni di viaggi in entrata, con un aumento rispettivamente del 34,8% e del 31,6% su base annua.

“I viaggi in auto private verso il Kazakistan sono ormai estremamente comodi. L’intero tragitto è scorrevole e senza preoccupazioni, grazie alle corsie riservate e a procedure di controllo doganale molto rapide”, ha affermato Jiang Weijie, un turista di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang.

Nella prima metà dell’anno, i viaggi transfrontalieri in auto private registrati presso i valichi dello Xinjiang sono aumentati di quasi 4,5 volte, mentre sono stati rilevati quasi 1.500 gruppi di turisti stranieri transfrontalieri, ha riferito l’autorità regionale per l’immigrazione.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).