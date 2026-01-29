Cina: Xinjiang registra solida crescita del turismo nel 2025

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025, la regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha registrato 323 milioni di visite turistiche, generando 370 miliardi di yuan (53,04 miliardi di dollari USA) di entrate turistiche, con un aumento rispettivamente dell’8% e dell’8,4% su base annua, secondo la sessione legislativa regionale attualmente in corso.

Il rapporto sul lavoro del governo regionale ha delineato i piani per il 2026, ponendo l’accento sullo sviluppo di settori turistici chiave come gli sport invernali, i tour specializzati e il turismo di confine. Saranno accelerati gli sforzi per potenziare la costruzione di aree panoramiche, tra cui alcuni punti panoramici nazionali di livello 5A – il più alto riconoscimento per le destinazioni turistiche in Cina.

Il rapporto ha inoltre evidenziato l’integrazione delle tecnologie digitali per rafforzare il settore culturale e quello turistico, migliorando la qualità dei servizi e intensificando la regolamentazione del mercato. Il turismo dovrebbe rimanere un motore chiave per la creazione di posti di lavoro e per la promozione ulteriore delle interazioni e degli scambi tra persone di tutti i gruppi etnici della regione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).