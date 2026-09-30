NANTONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 giugno 2024, mostra degli appassionati di ciclismo che pedalano in un parco delle zone umide nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Negli ultimi anni, il governo locale della zona si è impegnato nella gestione dell’ambiente lungo le rive dello Yangtze, realizzando un parco delle zone umide e quest’area turistica, creando così uno spazio ricreativo ed ecosostenibile per i cittadini.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).