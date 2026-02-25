URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sulle pianure innevate della regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, Yeersen Shenwohen guida alcuni ragazzi che faticano a risalire dal fondo della pista con i loro sci stretti.

Dopo il ritiro nel 2022, l’ex fondista è tornato nella sua città natale, nelle praterie della valle montana di Narat, nello Xinjiang, e ha fondato una squadra giovanile di sci, ponendo sulle spalle di una nuova generazione il suo sogno, mai realizzato, di diventare campione.

“Se i bambini che alleniamo riusciranno a vincere campionati nazionali o persino mondiali, sarà un motivo di orgoglio anche per me”, ha dichiarato Yeersen Shenwohen, 36 anni, appartenente al gruppo etnico kazako.

Il suo sogno olimpico incompiuto ha trovato un nuovo scopo oltre la competizione, guidando una cooperativa di pastori e contribuendo a rilanciare l’economia invernale della sua città natale, ispirando al contempo una nuova generazione a inseguire la gloria che lui aveva cercato.

Cresciuto a cavallo a Narat, un’area nota per la pastorizia stagionale, Shenwohen ha scoperto il suo talento atletico in giovane età. Si è distinto nella corsa di lunga distanza e in seguito si è iscritto alla Normal University dello Xinjiang grazie alle sue capacità sportive, vincendo diversi campionati in patria e all’estero in discipline di resistenza come la corsa campestre e il ciclismo.

“I figli dei pastori come me nascono con un vantaggio fisico”, ha spiegato l’uomo, aggiungendo che salire e scendere da cavallo, inseguire le pecore e radunare il bestiame temprano la resistenza.

Nel 2019, Shenwohen è entrato nella squadra cinese di sci di fondo e nel 2021 ha ottenuto la qualificazione olimpica. Tuttavia, alcuni infortuni alla spalla e la malattia della madre gli hanno impedito di entrare nella lista finale per i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, presenziando solo come apripista.

L’allenatore ha confessato un profondo rammarico per non essere riuscito a gareggiare nell’edizione del 2022. “Gareggiare alle Olimpiadi del proprio Paese è il più alto onore per un atleta”, ha riflettuto Shenwohen. Il sogno non realizzato lo ha spinto verso l’allenamento.

Sayahat Elyasbek, 16 anni, non aveva mai sciato prima di unirsi alla squadra. Si stava preparando per un campionato giovanile regionale del 2026 sotto la guida di Yeersen Shenwohen.

“L’allenatore è il mio modello. Voglio diventare un atleta nazionale”, ha affermato il ragazzo del posto.

Ad oggi, diversi membri della squadra di Shenwohen sono stati selezionati per squadre provinciali o regionali di sci, con il sostegno del governo locale che copre l’attrezzatura e i fondi per le competizioni.

Il suo impatto va oltre lo sport. Nel dicembre 2022, l’ex atleta ha inaugurato una cooperativa equestre, organizzando i pastori locali nella regione turistica ora in forte crescita per offrire esperienze di equitazione ai turisti. Allena anche la squadra di soccorso d’emergenza della stazione sciistica, facendo leva sul suo background professionale.

Nell’arco di tre anni, la cooperativa è cresciuta da 10 a 300 membri, con oltre 400 cavalli impiegati nell’alta stagione.

Yeryen Mijit, membro della cooperativa, ha affermato che pastori come lui hanno detto addio ai tempi in cui potevano guadagnare solo vendendo bestiame. Attualmente, guadagna fino a 10.000 yuan (circa 1.449 dollari USA) al mese in estate e oltre 6.000 yuan in inverno.

“Il turismo ha migliorato le nostre vite. Non esiste più una ‘bassa stagione invernale’ per noi”, ha dichiarato Mijit.

Wan Junhui, direttore di una stazione sciistica locale, ha affermato che Narat in passato si affidava esclusivamente al turismo estivo, ma ora le stazioni sciistiche trainano un’economia attiva tutto l’anno, consentendo ai pastori di aumentare il proprio reddito in tutte le stagioni.

Wan ha osservato che solo nelle prime tre settimane di questa stagione invernale il resort ha accolto 12.100 visitatori, con un aumento del 106,3% su base annua. I ricavi hanno raggiunto 2,2 milioni di yuan, in crescita del 225% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Talenti come Yeersen Shenwohen hanno fornito un sostegno professionale inestimabile alle operazioni del resort”, ha aggiunto Wan.

Secondo un libro bianco pubblicato lo scorso anno, lo Xinjiang figura ora tra le principali destinazioni del turismo invernale in Cina, con 72 impianti sciistici e cinque resort nazionali di turismo sciistico istituiti nella regione entro la fine del 2024.

Yeersen Shenwohen è diventato padre nel 2025. Alla domanda sul futuro di suo figlio, ha risposto: “Non deve per forza essere un atleta, perché è dura. Ma se gli piace, lo sosterrò pienamente”.

