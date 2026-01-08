Cina: Xinjiang, aumenta capacità installata di stoccaggio nuove energie

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Entro la fine del 2025, la capacità installata di stoccaggio avanzato di nuove energie nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, aveva raggiunto 20,15 milioni di chilowatt, secondo la State Grid Xinjiang Electric Power Company.

Questo traguardo sostiene gli sforzi dello Xinjiang per diventare una base strategica nazionale per le risorse energetiche. Entro la fine del 2025, la capacità installata di nuove energie nella regione aveva raggiunto i 161 milioni di kW.

Lo stoccaggio avanzato di nuove energie è fondamentale per affrontare l’intermittenza e la volatilità delle fonti rinnovabili. Il sistema di stoccaggio comprende diverse tecnologie, tra cui litio ferro fosfato, batterie a flusso interamente al vanadio e sistemi di stoccaggio a volano.

Nel 2025, l’energia elettrica caricata del sistema aveva raggiunto i 9,1 miliardi di kWh, mentre quella scaricata è stata pari a 7,7 miliardi.

Li Guoqing, a capo del dipartimento di energia idroelettrica e delle nuove energie dell’azienda, ha dichiarato che questo risultato segna l’accelerazione della transizione dello Xinjiang da area di produzione di energia pulita a solida zona di stoccaggio e trasmissione di energia, migliorando la qualità dell’utilizzo dell’energia pulita.

