ZHAOSU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone mostra turisti che si divertono in un parco delle zone umide nella contea di Zhaosu, nella Regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale, il 19 giugno 2026. Il festival del turismo culturale Tianma di Zhaosu 2026 è iniziato qui sabato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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