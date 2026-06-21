DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 20 giugno 2026 mostra una veduta interna del Dalian International Conference Center, sede del Summer Davos 2026, a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. L’Annual Meeting of the New Champions del World Economic Forum, noto anche come forum Summer Davos, si terrà nella città portuale di Dalian dal 23 al 25 giugno. Il Dalian International Conference Center, sede del forum, è stato allestito per l’evento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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