LOSANNA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Xinhua e la Federazione internazionale degli sport universitari (FISU) mercoledì hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) sulla cooperazione nel settore giornalistico a Losanna, in Svizzera.

In base al MoU, le due parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione in ambiti quali lo scambio di notizie e prodotti informativi, gli scambi di personale, e i seminari di formazione professionale per il personale editoriale, giornalistico e tecnico, con l’obiettivo congiunto di promuovere la diffusione degli sport universitari.

Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, ha affermato che l’agenzia attribuisce grande importanza alla copertura degli sport scolastici e studenteschi. Ha espresso l’auspicio che, cogliendo l’occasione della firma del MoU, entrambe le parti possano rafforzare ulteriormente comunicazione e coordinamento, aumentando così la visibilità e l’influenza della FISU in Cina e nel mondo.

Leonz Eder, presidente della FISU, ha espresso gratitudine per l’impegno di lunga data di Xinhua nel raccontare al mondo le storie di questi sport. Ha affermato che la firma del MoU rappresenta una tappa importante nell’approfondimento degli scambi e della cooperazione tra le due parti e indica che la partnership della FISU con Xinhua, organizzazione mediatica di rilievo internazionale, ha raggiunto un nuovo livello.

Nello stesso giorno, Fu ha incontrato anche Ingmar De Vos, presidente della Federazione equestre internazionale (FEI). Le due parti hanno concordato di approfondire ulteriormente comunicazione e coordinamento sulla base del MoU firmato tra Xinhua e FEI nell’aprile 2025, portando la cooperazione tra le due organizzazioni a un nuovo livello.

