Cina: Xi’an, rinvenuta tomba di dinastia Tang con manufatti raffinati

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli archeologi della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi hanno scoperto una tomba risalente alla dinastia Tang (618-907), portando alla luce una collezione di ceramiche, oggetti in bronzo e manufatti in oro e argento, secondo quanto riferito martedì dall’Accademia di archeologia dello Shaanxi.

Lo scavo si è svolto tra gennaio 2022 e aprile 2024 nel villaggio di Jiali, nel distretto di Chang’an a Xi’an, capoluogo della provincia, prima di un progetto locale di ristrutturazione. Tra le tombe antiche presenti nell’area del progetto, una identificata come M228 è stata riconosciuta come il luogo di sepoltura di Ma Sanniang, moglie di Dong Shunxian, un ufficiale militare della dinastia Tang. La donna fu sepolta nel 698 d.C.

In totale sono stati recuperati 19 oggetti o gruppi di oggetti funerari, tra cui manufatti in ceramica, bronzo, ferro, oro e argento, oltre a oggetti in pietra. In particolare, diversi pezzi in oro e argento hanno mostrato un artigianato di eccezionale qualità.

Secondo Shi Sheng, membro dello staff dell’accademia, la maggior parte degli oggetti in oro e argento erano ornamenti per capelli femminili o contenitori. Il vaso d’argento e la coppa con stelo sono decorati principalmente con motivi a vite, uno stile influenzato dalle regioni occidentali, che riflette i vivaci scambi culturali dell’epoca tra le aree della pianura centrale cinese e le regioni occidentali.

Questi manufatti in oro e argento presentano un significativo valore per la ricerca, fornendo nuove prove materiali per lo studio delle interazioni culturali e commerciali tra la Cina e altre civiltà durante il periodo di massimo splendore della dinastia Tang, ha aggiunto Shi.

