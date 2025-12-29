Cina: Xi’an amplia rete metropolitana a 422 km con nuova linea automatizzata

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, rinomata per i suoi iconici Guerrieri di Terracotta, lunedì ha inaugurato una nuova linea metropolitana completamente automatizzata, ampliando la propria rete di trasporto ferroviario urbano a 422 chilometri.

Con questa aggiunta, la città gestisce ora 12 linee della metropolitana per un totale di 246 stazioni.

La prima fase della Linea 15 è lunga circa 19,5 chilometri con 13 stazioni sotterranee e attraversa la parte meridionale di Xi’an. Rappresenta la linea principale del sistema di trasporto ferroviario urbano della città.

I treni autonomi della nuova linea, alimentati dal sistema di automazione di livello 4 (GoA4), il più alto livello di automazione disponibile, possono viaggiare a una velocità massima di 100 chilometri orari, ha dichiarato Wang Cheng, project manager presso l’impresa costruttrice China Railway 21st Bureau Group Corporation Limited.

Gli interni delle stazioni incorporano elementi di design ispirati alle dinastie Han (202 a.C.-220 d.C.) e Tang (618-907), mettendo in risalto il patrimonio culturale di una delle capitali antiche più storicamente rilevanti della Cina.

Sede dei Guerrieri di Terracotta, famosi in tutto il mondo, e di numerosi altri siti storici, tra cui la Pagoda della Grande Oca Selvatica e la Torre della Campana, Xi’an vanta una storia di oltre 3.100 anni. La città è stata capitale di 13 dinastie nella storia cinese.

In vista delle festività di Capodanno, molte città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Shenzhen, Chengdu e Jinan, hanno inaugurato nuove linee metropolitane per alleviare la congestione del traffico e servire aree di recente sviluppo, nel contesto di anni di rapida espansione del trasporto ferroviario urbano. Pechino e Shanghai gestiscono oggi reti di trasporto ferroviario che superano ciascuna i 900 chilometri in lunghezza.

(ITALPRESS).