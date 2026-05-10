Festa della Scherma Paralimpica Under 14, spettacolo ed emozioni al 62° GPG “Renzo Nostini”

RICCIONE (ITALPRESS) – Spettacolo ed emozioni a Riccione nella domenica mattina del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, che ha mandato in scena la Festa della Scherma Paralimpica Under 14. Un evento speciale, voluto dalla Federazione Italiana Scherma per promuovere sempre di più il movimento in carrozzina anche tra le categorie giovanili, proprio nella kermesse che rappresenta la grande festa del mondo delle pedane. Gli azzurri Matteo Betti, due volte medagliato alle Paralimpiadi, e Gianmarco Paolucci, campione del mondo in carica nella sciabola a squadre, sono stati i testimonial d’eccezione di una giornata indimenticabile, capitani di due squadre di bambini che si sono sfidati a colpi di stoccate in assalti che hanno avuto come suggestiva location la sontuosa pedana della finale del PlayHall. Nel 15° anno della FIS come “Federazione integrata”, che svolge dal 2011 attività inclusiva sia olimpica che paralimpica e su cui sta puntando con forza il Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, la kermesse di oggi ha contribuito a portare un valore aggiunto al clima già magico del GPG, sotto gli occhi luccicanti e divertiti dei genitori dei piccoli atleti impegnati e di tanti altri spettatori che hanno voluto condividere un’emozionante full immersion nella scherma in carrozzina.

Sono saliti in pedana Tobia Gollini (classe 2012 del Club Scherma Koala), Salvatore Genito (2015, Accademia Olimpica Beneventana), Cristian Ionut Gherghel (2017, Scherma Viterbo), Riccardo D’Amato (2016, SchermaBrescia), Massimiliano Da Lio (2013, Circolo Scherma Attraverso), Anmol Pacca (2018, Club Scherma Chivasso), Shuo Pacca (2012, Club Scherma Chivasso), Mario Berni Canani (2013, Club Scherma Salerno), Vittoria Santoro (2014, CUS Catania), Lorenzo Frigo (2013, Officina della Scherma) e Giulio Cherubini (2012, Zinella Scherma San Lazzaro di Savena). Tutti vincitori, perché protagonisti di una domenica speciale.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).