TEHERAN (ITALPRESS) – L’Iran ha formalmente presentato ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima proposta statunitense porre fine alla guerra. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Secondo l’agenzia Isna, la risposta si concentra sulla “cessazione immediata della guerra” e sul “ripristino della sicurezza marittima” nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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