Iran invia risposta a proposta Usa su fine guerra

IPA84480931 - Pro-government supporters wave national flags during a state-organized rally, amid a ceasefire in the conflict involving Iran, the United States, and Israel. The United Kingdom, France, Germany, and Saudi Arabia called for de-escalation in the Middle East following reported attacks on May 4 on the United Arab Emirates. Iran's chief negotiator in talks with the United States warned on May 5 that his country has ''not even started'' in its standoff over the Strait of Hormuz. The United States and Pakistan, a key mediator in the Middle East war, expressed new hope of talks leading to a peace deal with Iran on May 6, after President Donald Trump halted a plan to guide ships through the Strait of Hormuz.

TEHERAN (ITALPRESS) – L’Iran ha formalmente presentato ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima proposta statunitense porre fine alla guerra. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Secondo l’agenzia Isna, la risposta si concentra sulla “cessazione immediata della guerra” e sul “ripristino della sicurezza marittima” nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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