Cina: Xi tiene colloqui con Trump a Pechino (4)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping tiene una cerimonia di benvenuto per il presidente statunitense Donald Trump, in visita di Stato in Cina, all’esterno della Grande Sala del Popolo, prima dei loro colloqui a Pechino, capitale della Cina, il 14 maggio 2026. Oggi Xi ha tenuto i colloqui con Trump nella Grande Sala del Popolo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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