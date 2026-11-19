SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping posa per una foto di gruppo con i leader e i rappresentanti delle altre economie prima della 33esima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 19 novembre 2026. Oggi Xi ha presieduto la riunione e pronunciato un importante discorso dal titolo “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico e scrivere un nuovo capitolo del miracolo dell’Asia-Pacifico”.

-Foto Xinhua-

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