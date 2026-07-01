La polizia egiziana a casa di Nessy Guerra, la cittadina italiana è stata portata in caserma

ROMA (ITALPRESS) – La cittadina italiana Nessy Guerra, coinvolta da mesi in un caso giudiziario con l’ex marito, è stata prelevata questa mattina al Cairo e trasferita in una stazione di polizia dove è stata raggiunta per assistenza dall’ambasciatore d’Italia, Agostino Palese, e dalla Console, Giulia De Nardis, che da mesi assistono la connazionale e la sua bimba di 3 anni.

Lo rende noto la Farnesina, spiegando che “apparentemente il motivo della convocazione sarebbe un ordine del giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, Tamer Hamouda”. L’affidamento della minore è punto centrale di una lunga contesa con l’ex marito, che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al Console italiano a Hurghada.

“Il Governo italiano in queste ore sta facendo pressioni con le autorità egiziane al massimo livello per garantire la massima protezione della connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenze o minacce da parte del marito”, spiega la Farnesina.

-Foto foto di repertorio IPA Agency-

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