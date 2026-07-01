Malta, un’eccezionale ondata di calore marino colpisce il Mediterraneo Occidentale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le temperature della superficie del mare in alcune aree del Mediterraneo occidentale hanno raggiunto lunedì valori fino a 6 gradi centigradi al di sopra della media climatica di lungo periodo, secondo i dati satellitari diffusi dal Copernicus Marine Service.

Il programma europeo di osservazione della Terra ha spiegato che il picco fa seguito a un’ondata di calore marino registrata a fine maggio ed è stato ulteriormente intensificato dal prolungato caldo che ha interessato l’Europa occidentale e centrale nella seconda metà di giugno.

Le immagini satellitari del 29 giugno hanno evidenziato le anomalie termiche più marcate nel Golfo del Leone, al largo della Francia meridionale, e nei mari Ligure e Tirreno, lungo la costa occidentale italiana. Secondo Copernicus, rispetto alla fine di maggio le temperature della superficie del mare sono aumentate sensibilmente anche nel settore meridionale del Mare del Nord e nel Mar Baltico.

Il servizio ha sottolineato che i dati raccolti consentono di monitorare le ondate di calore marine, valutare lo stato degli oceani e individuare i potenziali rischi per gli ecosistemi marini a livello globale. Le ultime rilevazioni confermano inoltre le previsioni del professore dell’Istituto di Studi Superiori di Malta (MCAST), Aldo Drago, che aveva previsto temperature del mare intorno a Malta prossime ai 28 gradi durante lo scorso fine settimana.

Le condizioni insolitamente calde per la balneazione erano già evidenti nella giornata di lunedì e, secondo le previsioni, sono state destinate a persistere anche martedì. Drago ha aggiunto che le acque più calde erono state previste di estendersi dalla costa settentrionale fino a quella sud-orientale di Malta, mentre a sud di Gozo sono state attese temperature leggermente più contenute.

– Foto Copernicus Marine Service Inline image –

(ITALPRESS).