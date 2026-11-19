SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha illustrato oggi quattro punti su come i grandi Paesi dovrebbero relazionarsi tra loro e salvaguardare congiuntamente la pace mondiale.

Questi Paesi dovrebbero sostenere il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica, la cooperazione vantaggiosa per tutti, nonché il dialogo e le consultazioni, ha affermato Xi durante un vertice con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

(ITALPRESS).