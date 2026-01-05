PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Tutti i Paesi dovrebbero rispettare i percorsi di sviluppo scelti dai popoli delle altre nazioni e attenersi al diritto internazionale nonché agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, con i grandi Paesi che danno l’esempio in tal senso, ha affermato lunedì il presidente cinese Xi Jinping.
In un mondo afflitto da cambiamenti e caos, gli atti unilaterali e di bullismo stanno gravemente minando l’ordine internazionale, ha dichiarato Xi durante l’incontro a Pechino con il primo ministro irlandese Micheal Martin.
(ITALPRESS).
