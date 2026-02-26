Cina: Wuxi inaugura la fiera del tempio (2)

(260225) -- WUXI, Feb. 25, 2026 (Xinhua) -- Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

WUXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti sfilano durante una fiera del tempio a Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 25 febbraio 2026. La fiera, che propone sfilate folkloristiche, spettacoli sul patrimonio culturale immateriale e mercati culturali, si è aperta mercoledì.

