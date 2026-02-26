WUXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti si esibiscono durante una fiera del tempio a Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 25 febbraio 2026. La fiera, che propone sfilate folkloristiche, spettacoli sul patrimonio culturale immateriale e mercati culturali, si è aperta mercoledì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]