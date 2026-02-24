Cina: Wuhan compie progressi in aviazione a bassa quota e AI (3)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide scrive con calligrafia cinese a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 24 febbraio 2026. Una serie di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticali e di robot umanoidi ha fatto il suo debutto in occasione di un evento a Wuhan, mostrando gli ultimi risultati della provincia in settori come l’aviazione a bassa quota e l’intelligenza artificiale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)