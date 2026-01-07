Cina: volume consegne postali raggiunge 216,5 mld di articoli nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria postale cinese ha gestito 216,5 miliardi di articoli consegnati nel 2025, con un aumento dell’11,5% su base annua, secondo i dati diffusi mercoledì alla conferenza nazionale sul lavoro postale 2026. Il solo settore dei corrieri ha smistato 199 miliardi di pacchi, registrando una crescita del 13,7% rispetto al 2024. Zhao Chongjiu, a capo dell’Amministrazione postale statale, ha dichiarato durante la conferenza che nel 2025 i ricavi commerciali complessivi dell’industria postale hanno raggiunto i 1.800 miliardi di yuan (circa 256,5 miliardi di dollari USA), con un incremento del 6,4% su base annua. I ricavi dei servizi di corriere sono aumentati del 6,5%, fino a raggiungere i 1.500 miliardi di yuan. Zhao ha osservato che il settore ha mantenuto uno slancio di crescita stabile e positivo, con i principali indicatori in aumento costante e un ulteriore rafforzamento del ruolo dell’industria nel sostenere lo sviluppo economico e sociale.

