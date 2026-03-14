HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo modello di veicolo sviluppato congiuntamente dal Gruppo Volkswagen e dal produttore cinese di veicoli elettrici XPeng è uscito venerdì dalla linea di produzione in Cina, secondo quanto riferito dalla casa automobilistica tedesca, nell’ambito dell’impegno di Volkswagen a rafforzare la propria presenza sul mercato cinese.

“L’auto è stata sviluppata in Cina per la Cina, con ingegneria tedesca e tecnologia locale all’avanguardia”, ha affermato Oliver Blume, amministratore delegato del Gruppo Volkswagen.

Il modello, l’ID. UNYX 08, è stato sviluppato localmente in meno di due anni, ha affermato Ralf Brandstätter, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen per la Cina.

“Stiamo lanciando la più grande campagna del Gruppo nel campo dei veicoli elettrici in Cina”, ha dichiarato Brandstätter, “questo sottolinea la forza esecutiva della nostra partnership con XPeng”.

XPeng ha dichiarato di guardare con favore a un ulteriore approfondimento della cooperazione con Volkswagen e al raggiungimento di benefici reciproci.

Il lancio è uno dei risultati della partnership strategica di lungo termine che le due società hanno stabilito nel 2023. Volkswagen ha dichiarato che un secondo modello sviluppato congiuntamente sarà anch’esso introdotto sul mercato più avanti nel corso dell’anno.

Il veicolo è uscito dalla linea di produzione nello stabilimento di Volkswagen Anhui a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell’Anhui.

L’Anhui è diventata per la prima volta nel 2025 la principale provincia cinese per produzione totale di automobili e di veicoli a nuova energia. Anche le esportazioni di veicoli dalla provincia hanno superato per la prima volta un milione di unità, mantenendola al primo posto a livello nazionale.

Volkswagen ha investito finora più di 3,5 miliardi di euro a Hefei, dove il suo più grande centro di ricerca e sviluppo fuori dalla Germania impiega ora circa 3.000 addetti alla ricerca e sviluppo.

(ITALPRESS).