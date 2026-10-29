Cina: volge al termine la raccolta autunnale nello Hebei (3)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni agricoltori utilizzano dei macchinari agricoli per raccogliere il riso nelle risaie di un’azienda agricola nella zona di sviluppo economico di Lutai della città di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 28 ottobre 2026. La raccolta autunnale su oltre 60 milioni di mu (4 milioni di ettari) di campi coltivati nello Hebei sta volgendo al termine.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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