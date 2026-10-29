Cina: esponente del Comitato permanente NPC incontra delegazione INTA dell’UE

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Li Hongzhong, vice presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (NPC), ha incontrato ieri a Pechino una delegazione guidata da Bernd Lange, presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo (INTA).

Li, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che la natura delle relazioni commerciali tra Cina e Unione europea (UE) consiste nella complementarità dei punti di forza e nel reciproco vantaggio.

In qualità di partner strategici globali, la Cina e l’UE sono pienamente in grado di trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose attraverso un dialogo paritario, ha dichiarato Li, aggiungendo che l’NPC è disposta a collaborare con il Parlamento europeo per consolidare il buon andamento degli scambi e svolgere un ruolo positivo nella promozione di uno sviluppo sano e stabile dei rapporti tra Cina e UE.

Lange ha affermato che la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo è pronta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con la parte cinese e a promuovere una crescita stabile ed equilibrata del commercio tra le due parti.

(ITALPRESS).