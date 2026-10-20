Cina: viaggi transfrontalieri in aumento del 7,9% nel terzo trimestre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità di frontiera cinesi hanno gestito 192 milioni di ingressi e uscite nel terzo trimestre del 2026, con un aumento del 7,9% rispetto a un anno prima, come dichiarato oggi da alcuni funzionari.

Secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione, i cittadini stranieri hanno effettuato 23,27 milioni di attraversamenti di frontiera tra luglio e settembre, con un aumento del 15,6% su base annua.

Gli ingressi senza visto da parte di cittadini stranieri hanno raggiunto gli 8,99 milioni, rappresentando il 77,5% di tutti gli ingressi di cittadini stranieri, con un aumento del 24,1% su base annua.

Dal dicembre 2023, quando la Cina ha avviato una politica sperimentale che concedeva esenzioni unilaterali dal visto ai visitatori provenienti da sei Paesi, ha esteso l’ingresso senza visto su base unilaterale ai viaggiatori di 50 Paesi, secondo i dati aggiornati a settembre. La politica consente ai visitatori idonei di soggiornare per un massimo di 30 giorni.

Nel dicembre 2024, il Paese ha inoltre esteso il periodo di transito senza visto per alcuni Paesi da 72 o 144 ore a 240 ore. Finora, i Paesi che possono beneficiare di questa misura sono 57.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)