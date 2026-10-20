Cina: lo Yunnan sviluppa il settore della produzione di vetro fotovoltaico (2)

ZHAOTONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 19 ottobre 2026, mostra una linea di produzione di vetro fotovoltaico nello stabilimento della Zhaotong Kibing Photovoltaic Technology Co., Ltd. nella città di Zhaotong, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Sfruttando i vantaggi derivanti dalle abbondanti risorse di minerale di silicio e dallo sviluppo dell’elettricità verde, la città di Zhaotong ha attirato imprese leader per sviluppare il settore della produzione di vetro fotovoltaico, creando opportunità di lavoro per i residenti delle aree circostanti. Attualmente, la città ha sostanzialmente formato una filiera industriale che va dall’estrazione e dal lavaggio del minerale di silicio alla produzione di vetro e moduli fotovoltaici.

-Foto Xinhua-

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