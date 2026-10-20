Cina: lo Yunnan sviluppa il settore della produzione di vetro fotovoltaico (1)

ZHAOTONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente controlla la qualità dei prodotti in vetro fotovoltaico nello stabilimento della Zhaotong Kibing Photovoltaic Technology Co., Ltd. nella città di Zhaotong, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 19 ottobre 2026.

Sfruttando i vantaggi derivanti dalle abbondanti risorse di minerale di silicio e dallo sviluppo dell’elettricità verde, la città di Zhaotong ha attirato imprese leader per sviluppare il settore della produzione di vetro fotovoltaico, creando opportunità di lavoro per i residenti delle aree circostanti. Attualmente, la città ha sostanzialmente formato una filiera industriale che va dall’estrazione e dal lavaggio del minerale di silicio alla produzione di vetro e moduli fotovoltaici.

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