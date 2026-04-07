Cina: viaggi in aumento per la Festa di Qingming (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri effettuano il check-in alla stazione ferroviaria di Fuzhou, nell’omonima città della provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 6 aprile 2026. Secondo quanto riferito ieri dalle autorità dei trasporti, durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming in tutta la Cina si stima siano stati effettuati circa 845,38 milioni di viaggi di passeggeri, con un aumento del 6% su base annua. Il numero medio giornaliero di viaggi ha raggiunto quota 281,79 milioni, secondo il ministero dei Trasporti. I viaggi su strada sono stati 778,45 milioni, in aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre quelli ferroviari hanno raggiunto quota 57,68 milioni, in crescita dell’8,2% su base annua.

– Foto Xinhua –

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