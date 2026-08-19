Cina: verso il completamento i lavori al sito della Conferenza di Zunyi (3)

ZUNYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone passano davanti all’ingresso del sito della Conferenza di Zunyi, nell’omonima città della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 17 agosto 2026. I lavori di ristrutturazione del sito procedono regolarmente e saranno presto completati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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