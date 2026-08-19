Naufragio al largo della costa di Tajoura a est di Tripoli, recuperati i corpi di 11 migranti

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Le squadre della Mezzaluna Rossa libica (filiale di Tripoli) hanno recuperato altre due salme, portando a 11 il numero di corpi di migranti rinvenuti dopo il naufragio di un’imbarcazione al largo della costa di Tajoura, località situata a est della capitale Tripoli.
Lo riporta la Mezzaluna Rossa su Facebook. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono in coordinamento con le autorità locali e i servizi di ambulanza e emergenza. La Mezzaluna Rossa ha confermato che le squadre restano in stato di allerta per completare la missione umanitaria.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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