Migranti, la Svizzera riavvia i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l’Italia

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Svizzera riprende i trasferimenti di richiedenti l’asilo verso l’Italia. Lo riferisce la Radiotelevisione svizzera. “I primi voli sono stati prenotati”, ha dichiarato Magdalena Baker, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (Sem), all’emittente. “È nell’interesse della Svizzera che la ripresa sia gestita in modo sostenibile per entrambe le parti, affinché il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovraccaricato”, ha detto ancora la portavoce. Secondo Baker la pratica sarà rimessa in atto dalla fine di agosto. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, precisa ancora l’emittente.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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