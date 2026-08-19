Infezioni respiratorie in aumento a Malta, ma nessun focolaio anomalo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le infezioni respiratorie sono in aumento a Malta durante questa estate, ma le autorità sanitarie assicurano che i livelli restano ampiamente inferiori rispetto al picco invernale e che non vi è motivo di allarme. L’aumento dei casi arriva mentre su TikTok si stanno diffondendo video sulla cosiddetta “influenza di Malta”, con turisti che raccontano di essersi ammalati durante o dopo le vacanze sull’isola. I post accompagnati da hashtag come #maltaflu e #maltasickness mostrano viaggiatori passare dalle serate nei locali e dalle giornate in spiaggia alla permanenza a letto, con alcuni che invitano gli altri a “stare al sicuro”. Tuttavia, la sovrintendente alla Sanità pubblica, Charmaine Gauci, ha assicurato che “non ci sono evidenze di un focolaio anomalo”.

La sorveglianza sanitaria ha rilevato un moderato aumento dei casi di influenza, Covid-19, rinovirus e altre infezioni respiratorie, ma “i dati non indicano una minaccia insolita o grave per la salute pubblica”, ha spiegato Gauci. Il ministero della Salute ha riferito che le sindromi simil-influenzali hanno iniziato ad aumentare alla fine di maggio, registrando un ulteriore incremento a partire da luglio. I casi confermati di influenza sono passati da sei nella settimana dal 13 al 19 luglio a 34 tra il 27 luglio e il 2 agosto. Il dato resta comunque ben al di sotto del picco invernale, quando si erano registrati 275 casi in una sola settimana. Anche i casi di Covid-19 sono in moderato aumento, passando da sei casi confermati nella settimana dal 6 al 12 luglio a 18 due settimane più tardi, per poi scendere a 16 al 2 agosto.

La sorveglianza ha inoltre rilevato un aumento delle infezioni da rinovirus umano, una causa comune del raffreddore, e delle rilevazioni di Streptococcus pneumoniae. Le autorità hanno fatto sapere che “continueranno a monitorare l’andamento dei virus respiratori” e “forniranno aggiornamenti qualora dovesse cambiare il livello di rischio per la salute pubblica”.

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(ITALPRESS).