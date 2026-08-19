Cina: a Shanghai record mondiale per rifornimento di metanolo verde

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo Shanghai Electric Group ha completato lunedì con successo il rifornimento di 8.000 tonnellate di metanolo verde a una nave portacontainer nel porto di Yangshan a Shanghai, stabilendo un record mondiale per la più grande operazione singola di rifornimento di questo carburante.

La nave portacontainer appartiene a CMA CGM Group, colosso francese nel settore delle spedizioni marittime e della logistica a livello globale.

Zhu Zhaokai, presidente dello Shanghai Electric Group, ha affermato che il successo dell’operazione segna la creazione in Cina di una filiera industriale integrata che comprende la produzione su larga scala di metanolo verde, lo stoccaggio e il trasporto via terra e via mare, il rifornimento nei porti e l’utilizzo finale a bordo delle navi.

Questo modello industriale offre una soluzione cinese replicabile e scalabile per la trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio delle spedizioni marittime internazionali, ha aggiunto.

Secondo le statistiche della dogana di Shanghai, da quando nell’aprile 2024 è stata completata la prima operazione di rifornimento di metanolo verde in Cina, il porto di Shanghai ha rifornito complessivamente 36.000 tonnellate di questo carburante ad oggi.

Prodotto utilizzando risorse da biomassa ed energia rinnovabile anziché combustibili fossili, il metanolo verde è uno dei principali carburanti alternativi per ridurre le emissioni di carbonio nel settore delle spedizioni marittime, nell’industria chimica e in altri ambiti.

Con la transizione di questo settore a livello globale verso l’energia pulita, il metanolo verde dovrebbe offrire ampie prospettive di applicazione e un significativo potenziale di mercato.

La Cina sta dando ulteriore impulso alle proprie industrie dell’energia verde per promuovere uno sviluppo di alta qualità e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni di carbonio. Il nuovo 15esimo Piano quinquennale per la costruzione di una Cina bella delinea un salto di qualità dell’industria verde nei prossimi cinque anni, promuovendo l’ammodernamento dei settori tradizionali e accelerando al contempo lo sviluppo di quelli verdi.

Le industrie verdi e a basse emissioni di carbonio del Paese rappresentano oggi un mercato di circa 11.000 miliardi di yuan (circa 1.620 miliardi di dollari USA), con oltre 2 milioni di imprese attive nel settore.

(ITALPRESS).