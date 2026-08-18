Grecia, l’Ambasciatore Cuculi ringrazia le agenti della Polizia di Stato impegnate ad Atene

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia ad Atene, Paolo Cuculi, ha ricevuto le agenti della Polizia di Stato che stanno concludendo il servizio di pattugliamento congiunto ad Atene, in affiancamento al personale della Polizia ellenica. Lo riferisce una nota diramata dalla sede diplomatica. L’attività, svolta presso le aree a maggiore vocazione turistica della città, contribuisce a rafforzare la sicurezza pubblica e ad agevolare l’interlocuzione tra i numerosi turisti italiani e le autorità di polizia.

L’attività, coordinata dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dà attuazione all’Intesa tecnica sottoscritta nel maggio 2025 dal ministro dell’Interno italiano Piantedosi e dal ministro ellenico per la Protezione del cittadino Chrysochoidis. Un analogo servizio congiunto è in corso a Roma.

L’Ambasciatore ha ringraziato le agenti per il servizio svolto, testimonianza visibile della stretta collaborazione tra Italia e Grecia nel settore della sicurezza e nella tutela dei connazionali all’estero.

– Foto Ambasciata d’Italia ad Atene –

(ITALPRESS).