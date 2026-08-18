KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone e ne ha ferite altre otto in un villaggio nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv. L’attacco al villaggio di Pechenihy ha danneggiato 10 edifici privati, un bar, un ufficio postale, un negozio e almeno sette auto, ha fatto sapere il governatore regionale Oleh Syniehubov con un post su Telegram. La Russia ha fatto sapere di aver abbattuto 180 droni a Mosca durante la notte, in uno dei più grandi attacchi aerei ucraini contro la capitale russa, come ha dichiarato il sindaco della città, Sergei Sobyanin. I droni hanno colpito un magazzino della società russa di e-commerce Wildberries e altre strutture vicino a Mosca. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha riferito che almeno tre persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite nella regione.

ZELENSKY “RISPONDEREMO”

“Le forze russe hanno sferrato un brutale attacco contro un incrocio molto frequentato a Pechenihy, nella regione di Kharkiv: un’area dove si trovano l’ufficio postale e dei negozi, circondata esclusivamente da edifici residenziali. Al momento, sono stati confermati dieci decessi. Molte persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie. I soccorritori hanno già spento l’incendio e i servizi di emergenza e operativi continuano a lavorare sul posto”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. “Risponderemo certamente a questo attacco russo. Ed è altrettanto importante che i nostri partner affianchino alle nostre legittime risposte cinetiche le loro misure per esercitare pressione sulla Russia e sostenere l’Ucraina”, conclude Zelensky.

OLTRE 1000 ATTACCHI NELLA REGIONE DI ZAPORIZHZHIA

Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore, con due morti e quattro feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform.

Secondo Fedorov, le forze russe hanno effettuato 23 raid aerei, 812 attacchi con droni, quattro lanci di razzi multipli e 319 attacchi di artiglieria. Sono inoltre 73 le segnalazioni di danni a abitazioni, veicoli e infrastrutture.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).