Cina: vacanze Capodanno, previsti oltre 2,1 mln di viaggi transfrontalieri al giorno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante le vacanze di Capodanno i checkpoint di frontiera in Cina dovrebbero registrare un aumento del flusso transfrontaliero di passeggeri, secondo quanto riferito lunedì dall’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA).

Durante il periodo festivo, il Paese dovrebbe registrare una media di oltre 2,1 milioni di viaggi in entrata e in uscita al giorno, in aumento del 22,4% su base annua, ha riferito l’amministrazione.

I flussi di passeggeri dovrebbero raggiungere il picco la sera del 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026.

I principali aeroporti internazionali, tra cui Shanghai Pudong, Guangzhou Baiyun e Beijing Capital, dovrebbero figurare tra i più affollati durante le festività di Capodanno.

La NIA ha richiesto alle autorità di ispezione di frontiera di tutto il Paese di rafforzare il monitoraggio dei flussi transfrontalieri di passeggeri e delle operazioni portuali. È stato inoltre chiesto di fornire informazioni tempestive per assistere i viaggiatori nella pianificazione dei loro spostamenti.

Le autorità hanno inoltre ricevuto istruzioni per garantire che i cittadini cinesi non attendano più di 30 minuti per le procedure di sdoganamento, attraverso l’impiego di personale di servizio sufficiente, il miglioramento dell’assistenza in loco e una migliore organizzazione dei turni di servizio.

I viaggiatori sono invitati a verificare le condizioni del traffico alle frontiere prima di partire, mentre i cittadini cinesi dovrebbero controllare la situazione della sicurezza e le politiche di ingresso delle loro destinazioni, ha aggiunto la NIA.

