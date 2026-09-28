La cinese ZXMOTO in gara al Mondiale FIM Supersport a Cremona (2)

CREMONA (XINHUA/ITALPRESS) – La reazione di Zhang Xue (a destra), fondatore di ZXMOTO, insieme a Valentin Debise, del team EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory, prima della Gara 2 del WorldSSP, nell’ambito della tappa italiana del Mondiale FIM Supersport sul circuito di Cremona, il 27 settembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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