Cina: due panda giganti arrivano ad Atlanta negli Stati Uniti

ATLANTA (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Un aereo FedEx per il trasporto merci, noleggiato per l’occasione, con a bordo i due panda giganti cinesi Ping Ping e Fu Shuang, è atterrato ieri mattina ad Atlanta, nel sud-est degli Stati Uniti.

I due panda dovrebbero rimanere allo Zoo di Atlanta per 10 anni, secondo un accordo stipulato tra lo zoo e l’Associazione cinese per la conservazione della fauna selvatica.

Veterinari e addetti alla cura degli animali provenienti dalla Cina sono giunti in anticipo ad Atlanta per preparare l’arrivo dei panda e assisterli durante la quarantena, l’addestramento e l’adattamento al nuovo ambiente, ha appreso Xinhua.

Gina Ferrie, vice presidente per le collezioni e la conservazione dello Zoo di Atlanta, ha dichiarato giovedì che sono “molto entusiasti” di poter accogliere nuovamente i panda giganti “dopo due lunghi anni”.

“Ci siamo preparati all’arrivo di Ping Ping e Fu Shuang. Abbiamo apportato molti miglioramenti al loro habitat, tra cui nuovi ambienti diurni molto più spaziosi, con illuminazione e pavimentazioni per strutture zoologiche di altissima qualità e altre caratteristiche pensate per garantire loro le migliori condizioni di benessere”, ha riferito Ferrie a Xinhua.

Ping Ping, il maschio nato il 17 marzo 2020, e Fu Shuang, la femmina nata il 18 ottobre 2020, sono partiti alla volta dello Zoo di Atlanta dall’aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

(ITALPRESS)