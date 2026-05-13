Cina-USA: scambi su questioni economiche e commerciali, cooperazione pratica

SEOUL (REPUBBLICA DI COREA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le delegazioni di Cina e Stati Uniti oggi hanno tenuto scambi franchi, approfonditi e costruttivi su questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, nonché sull’ulteriore ampliamento della cooperazione pratica, nella Repubblica di Corea.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]