HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni laureati gustano i ravioli durante un banchetto di commiato dedicato a loro a base di questa prelibatezza presso la Northeast Agricultural University a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 29 maggio 2026. L’università ha salutato i propri laureati con un banchetto a base di questa prelibatezza. Si tratta di una tradizione che l’università porta avanti da oltre un decennio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]